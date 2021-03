Anti-lockdownsong van cabaretier Hans Teeuwen scoort in de Nederlandse hitparade

De Nederlandse komiek, muzikant en acteur Hans Teeuwen plaatste een grappig filmpje op zijn Instagram-account waarin hij zich afvroeg wat hij met zijn lul moet in de lockdown. “Goed, er zitten van die dekhengsten thuis die denken ‘wat moet ik nou met mijn lul in de lockdown’.” vertelt hij. Die wijze woorden gevolgd door een aanstekelijke melodie brachten singer-songwriter Bjørgen van Essen op ideeën. Hij maakte er een 80's versie van die in een mum van tijd viraal ging. “Ik had er eerst een reggaeversie van gemaakt en die stond al snel op Instagram, maar zo’n versie bestond eigenlijk al. En toen dacht ik: ‘laat ik gewoon doen wat ik echt heel leuk vind: jaren 80-muziek.’ Ik gooide er dus een 80’s-sausje overheen en de rest is geschiedenis”, vertelt de Utrechter aan Top40.nl.

Dat het zo snel ging is volgens Van Essen te wijten aan BN’ers die het nummer deelden op hun social media. “Ik denk dat dat kwam doordat onder anderen Chantal Janzen en Peter Pannekoek hem op Facebook hadden gedeeld en ik denk ook andere, wat minder bekende mensen. Het gaat dan op een gegeven moment als een lopend vuurtje en voor ik het wist, kreeg ik radiostations aan de lijn, labels die bij me aanklopten en tv-shows die me wilden spreken.”

‘Lockdown Lul’ stormde de Nederlandse hitparade binnen en steeg deze week naar plaats 64 in de Nederlandse top 100. De extra tekst in het nummer kwam vanzelf voor Bjørgen van Essen. Hij beschrijft daarin de huidige situatie, maar wel met een dikke, vette knipoog. “Ik had in eerste instantie zijn refrein bewerkt. Ik moest zijn vocals natuurlijk wel rechttrekken hier en daar. Ze waren een beetje aan de hoge kant en daarom heb ik ze ook moeten versnellen uiteindelijk. Later wilde ik er gewoon echt een complete track van maken, dus toen ben ik pas de tekst gaan schrijven en dat heeft ook helemaal niet lang geduurd. Iedereen zit tijdens de lockdown in hetzelfde schuitje, dus de woorden kwamen snel. Je beschrijft eigenlijk gewoon de situatie, maar wel met een dikke vette knipoog. Natuurlijk neem ik de hele situatie waar we in zitten wel serieus. Ik ben geen complotgekkie, maar het is leuk om het net wat dramatischer te maken, dan het eigenlijk is.”