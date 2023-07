Anouk Matton kijkt uit naar haar set op Tomorrowland: “Straks een glaasje champagne voor de zenuwen”

MuziekZe is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde op het festivalterrein van Tomorrowland : Anouk Matton (30). De dj - en echtgenote van Dimitri Vegas (41) - vertelt bij Showbits-reporter Jarne honderduit over de set die ze straks zal draaien, de zenuwen en de muzikale genen die ze doorgaven aan zoontje London (2).

Tomorrowland, dat is volgens Anouk Matton zonder twijfel de “beste ervaring van je leven”. En toch heeft de blondine best zenuwen om hier vandaag opnieuw op te treden. “Dus ik ga straks een glaasje champagne drinken", lacht ze. “Voor Dimitri (Vegas, haar echtgenoot, red.) en mij is Tomorrowland het hoogtepunt van het jaar. Naar aanloop van het festival hebben we het thuis dan ook maar over één ding: muziek, muziek, muziek.”

Gelukkig heeft zoontje London (2) heel wat weg van z'n beroemde ouders. “Hij vindt het echt heel leuk als er thuis muziek wordt gespeeld, daar danst hij dan op", glundert Anouk. “Dimi heeft vandaag een nieuw liedje uitgebracht, en als London dat hoort, zegt hij de hele tijd ‘Papaliedje, papaliedje’.”

Volledig scherm Anouk Matton bij Showbits © Showbits

Thuismatch

Voor Dimitri en z'n broer Like Mike is spelen op Tomorrowland zo goed als een thuismatch. De twee zijn afkomstig uit aanpalende gemeente Willebroek. “Dat is leuk, omdat we hier met veel vrienden en familie zijn”, legt Anouk uit. “Maar we zijn beiden ook net éxtra zenuwachtig, omdat je toch wel wat extra in het vizier loopt.”

Toch is het volop genieten voor de dj. Wie ze zelf graag wil zien? “Dimitri Vegas en Like Mike”, grijnst ze. “Maar ik vind het ook leuk om andere vrouwen te steunen, dus kies ik voor Amelie Lens.” Tips voor de zwangere Lens heeft ze echter niet. “Ik was zwanger tijdens de coronaperiode, dus ik heb volgens mij niet zwanger gedraaid. Daar had ik eigenlijk wel geluk mee. Het enige wat ik kan zeggen: goed luisteren naar je eigen lichaam, en je grenzen aangeven.”

Anouk Matton speelt als MATTN om 17.35 uur op de Mainstage

