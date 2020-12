ANNO 2020. Patrick Riguelle (58): “Tijdens het vogelspotten laat ik de Dirk Draulans in mij los”

Doorfietsen tot Rumst of stoppen aan het Zennegat? Voor dat dilemma staat Patrick Riguelle vandaag. De muzikant is een verwoed lezer van biografieën en bij zacht weer is er geen betere plek om te lezen dan het bankje waar de Zenne, het kanaal en de Dijle samenvloeien. "Vanuit het centrum van Mechelen is het hooguit een kwartier met de fiets. Ik krijg er altijd een 'best of both worlds'-gevoel, want dit gebied kan op sommige dagen gerust tippen aan het Zwin." Riguelle, opgegroeid in Blankenberge, heeft aan het Zennegat zijn fascinatie voor vogels herontdekt. "Ik ben als jonge gast lid geweest van de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie en gebruik nog altijd de verrekijker waarmee ik vroeger vogels spotte rond de zoetwaterbronnen op het strand. In de toren van de kathedraal van Mechelen zitten tegenwoordig slechtvalken. Ik amuseer mij te pletter als die in het voorjaar op duiven jagen. Dan gaat, tot groot jolijt van mijn vriendin, de Dirk Draulans in mij helemaal los."