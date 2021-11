Angèle verzorgt voorprogramma van Dua Lipa in Londen

Ze namen de clip van ‘Fever’ destijds op in Londen. “De omstandigheden waren allesbehalve evident of glamoureus, maar het was zo tof dat we dit samen konden doen”, vertelde Angèle daarover in een eerder interview. Het zangduo bouwde meteen een sterke vriendschap op. “Ik denk dat ik met Angèle een vriendin voor het leven heb gemaakt”, aldus Dua Lipa. “Ik ben heel blij dat ik haar heb leren kennen en dat we met ‘Fever’ een ongelofelijk ervaring delen. Naast de video zullen we nog veel andere leuke avonden meemaken.”