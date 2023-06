Andrew Ridgeley had graag afscheidstour met Wham! gedaan

MuziekAndrew Ridgeley had graag een afscheidstournee gemaakt met Wham!, het duo dat hij in de jaren tachtig samen met George Michael vormde. Er was 37 jaar geleden wel een afscheidsconcert in Londen.

Ridgeley had het niet erg gevonden om met Wham! op wereldtournee te gaan om afscheid te nemen van zijn fans, vertelde hij aan de BBC. “Een laatste tournee om afscheid te nemen van onze fans over de hele wereld zou een genereus gebaar zijn geweest”, zegt hij. “Ik had dat beleefd gevonden tegenover de fans. Het minste wat we hadden kunnen doen, om eerlijk te zijn.”

Dat het bij één concert in Wembley Stadium zou blijven, had volgens Ridgeley te maken met de soloplannen van George Michael. Ridgeley zegt wel begrip te hebben voor het feit dat zijn goede vriend het bij één concert wilde laten. De twee waren al sinds hun jeugd goed bevriend met elkaar. “Maar na vier jaar waren we allebei Wham! ontgroeid”, zegt Ridgeley nu.

George Michael overleed in 2016. Hij was jarenlang zeer succesvol als soloartiest. Wham! staat weer in de belangstelling vanwege de documentaire van Netflix over het duo. De film is deze maand in première gegaan.



