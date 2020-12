André Rieu pinkte een traantje weg bij terugkijken concerten

"Dat was best wel even emotioneel om allemaal terug te kijken", zegt André tegen het ANP. Samen met zijn vrouw Marjorie heeft hij alle opnames teruggekeken voor de compilatie. Dat maakte hem bij vlagen wel emotioneel. "Als je ziet wat we allemaal konden daar op het plein", zegt hij, doelend op de lockdown die deze week van kracht is gegaan. "Dan pink je wel een traantje weg, hoor.”

Magical Maastricht is dan ook een eerbetoon aan vijftien concerten vol mooie herinneringen. Het concert vangt aan in een leeg Maastricht en een verlaten Vrijthof, zonder musici of podium. "Dat blijft toch aangrijpend om te zien", aldus André. En dan beginnen de beelden van "toen het allemaal nog wel kon".

Kasteel

Samen met zijn vrouw selecteerde hij de stukken en optredens, die in de compilatie moesten komen. "Dat was echt heel moeilijk. Hoe maak je van 15 concerten een geheel?" Hij had naar eigen zeggen wel meer shows ervan kunnen maken, maar is inmiddels uiterst tevreden over het eindresultaat. "Het is van voor tot achter een groot hoogtepunt.”

Van al die optredens op 't Vrijthof is de violist niets vergeten, al verbaasden sommige concerten hem wel. "Een jaar hadden we een Italiaans thema en hadden we de beroemde Venetiaanse Rialtobrug volledig nagebouwd naast het podium." En ook De Hoofdwacht, een gebouw op 't Vrijthof, was omgebouwd tot een Italiaans palazzo. De shows van André staan ook bekend om de uitbundige en gedetailleerde decors."Dat we dat allemaal hebben gedaan, ik vind het geweldig.”

Hij heeft nergens spijt van. "Behalve misschien het Weense paleis Schönbrunn laten bouwen van staal." Dat was zo duur, dat André er bijna aan failliet is gegaan. Hij zag het kasteel onlangs nog in de loods, waar het decorstuk staat opgeslagen, omdat hij het gaat verkopen. "Het had niet gehoeven, maar ik als ik het zie, blijf ik trots op alles wat we hebben gedaan.”

Fans kunnen een ticket kopen en daarmee van 19 december tot en met 3 januari maximaal drie keer kijken naar de show van 150 minuten.

