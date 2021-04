André Hazes ontroert fans met liedje voor zoon: “Kleine grote vriend, je gaat me vanaf nu minder zien”

De nieuwste tranentrekker van Hazes heet ‘Kleine Grote Vriend’, en schreef hij voor zijn zoon André jr. (4). Het liedje gaat voornamelijk over de scheiding tussen André en zijn ex-vrouw Monique Westenberg. “Kleine grote vriend, vanaf nu aan ga jij me minder zien, het spijt me want dit heb jij niet verdiend.” Hij roept zijn zoon op hem te vergeven voor zijn vertrek. “Die ruzies, ik wil ze niet voor jou. Dus ik ga nu weg omdat ik van je hou”, klinkt het. Daarnaast drukt Hazes nog uit dat hij hoopt dat hij er later met zijn zoon over kan praten, zonder dat Dre junior hem iets verwijt. “Later als je groot bent en we praten, hoop ik maar dat jij me niet verlaten hebt.”