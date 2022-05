Amper twee dagen na zijn laatste dag in de rechtbank: Johnny Depp verrast fans met optreden in het VK

Muziek Hartverwar­mend moment op Songfesti­val: Sam Ryder troost me­de-kandidaat nadat die nul punten krijgt van publiek

Het Eurovisiesongfestival brengt heel wat emoties teweeg, dat is nog maar eens bewezen nadat Oekraïne zaterdag won. Maar naast winnaars zijn er ook altijd verliezers. Eén daarvan was deze keer de Zwitserse Marius Bear. Met zijn inzending ‘Boys do cry’ kon hij het publiek niet bekoren, want de zanger eindigde met nul punten. Gelukkig was Sam Ryder, de Britse inzending, in de buurt om hem een troostende schouder te bieden.

