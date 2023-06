Amon Amarth, Machine Head en Behemoth beuken wei murw, Airbourne bevestigt en ex-zanger H.I.M. verrast: dit was Graspop dag twee

MUZIEK ‘Night of the Proms’ kondigt extra show aan

Nog geen tickets kunnen bemachtigen voor ‘Night of the Proms’? Geen zorgen. De organisatie kondigt wegens groot succes een extra show aan op zondag 26 november in het Sportpaleis, in Antwerpen. Onder meer Toto, Clouseau, Anastacia en James Morrison treden op tijdens de 37ste editie van ‘Night of the Proms’.