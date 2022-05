Amerikaanse zangeres Naomi Judd (76) overleden

Celebrities Ashley Judd leert vijf maanden na heftig ongeval weer lopen: “Een enorme mijlpaal”

Eindelijk opluchting voor Ashley Judd. De 53-jarige actrice heeft via sociale media laten weten dat ze weer voorzichtig kan lopen, nadat ze in februari haar been op vier plekken brak. Judd struikelde toen over een omgevallen boom in het regenwoud van de Democratische Republiek Congo en onderging na een urenlange scooterrit richting het lokale ziekenhuis een operatie van 8 uur.

