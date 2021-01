Amerikaanse sterren eren president Joe Biden

Springsteen bracht van onderaan de trappen van het Lincoln Memorial in Washington het lied "Land of hope and dreams" ten gehore. Even later nam acteur Tom Hanks het woord. "De laatste paar weken, de laatste paar jaren, hebben we een diepe verdeeldheid en een zorgwekkende verbitterdheid gezien in ons land, maar vanavond overdenken we de Verenigde Staten van Amerika", aldus Hanks.