Amerikaanse rapper Takeoff (28) doodgeschoten

Showbits ‘K2 Zoekt K3'-finalisten Amy en Celester halen uit naar Studio 100 na aanstel­ling Diede: “Nu zouden we nee zeggen”

Op doktersadvies moet zwanger K3'tje Hanne Verbruggen verplicht rust nemen. Daardoor zal ze verstek geven voor de rest van K3's lopende tournee in Nederland. Studio 100 heeft er vervolgens voor gekozen om Hanne tijdelijk te vervangen door ‘K2 zoekt K3'-kandidate Diede, die vierde eindigde in de wedstrijd. Maar Amy Courtens, die tweede werd, en Celester De Nijs, die derde werd, werden helemaal niets gevraagd. “We hadden het toch graag iets eerder vernomen”, vertellen ze aan Jarne in een nieuwe Showbits.

10:08