Amerikaanse punkband NOFX stopt in 2023 na veertig jaar

"Volgend jaar is het laatste jaar. We kondigen binnenkort onze laatste shows aan. Het is een geweldige tijd geweest", reageerde de muzikant op een reactie van een fan op een van zijn Instagramberichten. "Los Angeles wordt de laatste plek waar we gaan spelen. Het is waar we zijn begonnen en waar we zullen eindigen."

Een reden voor het stoppen van de NOFX deelt Fat Mike (55) niet. Ook is het niet duidelijk wat voor muzikale plannen de bandleden daarna hebben.