Amerikaanse jazzlegende Pharoah Sanders (81) overleden

Muziek Na Oscar and the Wolf komen ook Dimitri Vegas & Like Mike met WK-lied voor Rode Duivels: “Fans moeten weer geloven in deze gouden generatie”

“Showing the world what we try to achieve, we have to believe.” Met die duidelijke boodschap sturen Dimitri Vegas (40) en Like Mike (36) de Rode Duivels naar het WK in Qatar. Met hun supportersnummer ‘Believe’ willen ze het geloof in ons nationaal elftal herstellen. “Soms lijkt het alsof de Gouden Generatie verdwenen is, maar we willen de supporters opnieuw laten inzien wat voor topelftal we hebben.”

20 september