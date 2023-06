Amber Broos (20) start na de blok de festivalzomer van haar leven: eerst Tomorrowland, daarna de wereld rond

muziekAls studente trekt Amber Broos (20) morgen naar de universiteit voor haar examen ‘Kwantitative Data-analyse’, maar tegelijk laat ze haar nieuwe single op de wereld los. Als DJ staat ze deze zomer op het hoofpodium van Tomorrowland en in oktober volgt de kers op de taart: een exclusieve show in de Waagnatie.

Tomorrowland is geen onbekend terrein voor de Leuvense. Amber Broos, amper 20 en presentatrice bij Studio Brussel, kreeg eerder dit jaar een plaatsje bij het winterse zusje op Alpe D’Huez , maar staat deze zomer op het hoofdpodium in Boom. Na Charlotte de Witte en Amelie Lens lonkt het buitenland gretig naar de -immer in zwart gehulde-dame bij wie altijd wat retro door de beats sluimert. “Dat dank ik aan mijn vader", lacht ze. “Hij was 25 jaar DJ en kende zijn klassiekers, ‘Cherry Moon’ en ‘Bonsai’ en zo. Die platen kende ik al als kind.”

Die beats weerklinken door in haar sound. Amber Broos brengt morgen met ‘Amok’ een nieuwe single uit en kondigde zonet ook een show aan in de Waagnatie op 31 oktober. Haar eerste grote concert, met haar vader op de eerste rij. “Hij is mijn grootste supporter. Hij blijft altijd kijken wanneer ik aan het werk ben en vindt het ook fijn een praatje te maken met de andere artiesten in de backstage. Mijn vriend is er ook quasi altijd bij. Maar die komt om te feesten en te dansen”, klinkt het.

Volledig scherm Amber Broos op Tomorrowland. © RV

Amber wordt voor het eerst niet enkel op de grote podia in ons land, maar ook in de uithoeken van Europa verwacht. Een onwaarschijnlijk vooruitzicht eens ze de studieboeken eindelijk mag dichtklappen. Of niet. “Deze week word ik al in Spanje verwacht. Maar ik heb me wel voorgenomen mijn cursussen mee te nemen op het vliegtuig.”

Die blokt ze voor een diploma ‘Communicatiewetenschappen’ aan de KU Leuven. Halftijds. Maar gestaag. “Ik ga dit jaar voor de helft van mijn studiepunten,” klinkt het. “In feite komt dat erop neer dat ik elk jaar spreid over twee jaren.”

En dat kan ook niet anders. Want Amber is gegeerd wild. Haar agenda oogt meer dan vol. “Da’s puur excitement, hé. Ik ga niet zeggen dat ik stress voel, maar ergens wel misschien een beetje voor de mainstage. Ik begon te draaien op mijn twaalfde en dan doe je dat uit passie. Uit liefde voor je wat het allerliefste doet. Dit is echt crazy. En ik probeer er ‘s avonds in bed nog niet aan te denken. Eerst examens.”

En daarna in de voetstappen van haar grote voorbeelden. “Ik draai muziek omdat het altijd mijn grootste liefde is geweest. Op mijn twaalfde keek ik al op naar Charlotte en Amelie. En ik zal het altijd spijtig blijven vinden dat ik te jong ben om ooit Daft Punk live te hebben gezien. Maar ik probeer rustig te blijven. Nu wacht me een zomer vol shows en vliegtuigen. Dit wordt mijn eerste zomer buiten Europa. Dat is wel spannend.”

Even spannend. Deze week gaat Amber voor haar rijbewijs. Tot nog toe was ze vaak aangewezen op de diensten van haar papa. En ook daarbij heeft de DJ een kleine droom in gedachten. “Weet je. Ik doe dit helemaal niet voor het geld. Muziek is mijn passie en ik had op mijn twaalfde nooit durven dromen om nu op dit punt te staan. Ik besef dat dit een belangrijke zomer wordt. Het is zotjes en exciting. En ik hoop vooral wat te kunnen sparen om samen met mijn vriend een huis te kopen.” Al is er wel één ding. “Ik heb altijd gedroomd van zo’n antiek Volkswagen- hippie-busje. Daarmee een festivalterrein oprijden. Da’s al festival op zich. En dan bands gaan zien. Dat zou het toch zijn, nee?”

