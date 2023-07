Alweer krijgt een artiest een smartphone naar het hoofd gesmeten: dit keer is rapper Drake het mikpunt

KIJK. Meezingmo­ment op Rock Werchter: heel het festival­ter­rein brult mee met ‘Wonderwall’

Geen reünie waar al jaren zo over wordt gedroomd als die van Oasis. Liam Gallagher - de helft van de legendarische Britse band - speelde vrijdagavond op de Main Stage van Werchter. Hij deed het festivalterrein al even dromen van die hereniging met ‘Wonderwall’. En of er luidkeels meegekweeld werd.