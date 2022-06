Alles wat we al weten over Beyoncé’s ‘RENAISSANCE’: haar meest muzikale en ambitieuze album tot nu toe

MUZIEKGisteren kondigde Beyoncé (40) op sociale media de komst van haar gloednieuwe plaat ‘RENAISSANCE' aan. Binnen iets meer dan een maand, op 29 juli, is het zo ver: na zes jaar kunnen we luisteren naar de allernieuwste deuntjes van Queen B. Maar uit hoeveel tracks bestaat het album en hoe gaan die klinken? Dit is wat we al weten.

‘RENAISSANCE’ is Beyoncé’s eerste studioalbum in zes jaar tijd. Een week geleden verwijderde Queen B haar profielfoto op alle sociale media als begin van een nieuw muziektijdperk, waarop ze gisteren de komst van haar nieuwe muzikale baby aankondigde. Het is trouwens niet de eerst keer dat Beyoncé een verrassende aankondiging deed, met enkel cryptische hints voor de oplettende fans. In 2016 dropte de zangeres haar veelgeprezen en meest experimentele plaat tot nu, ‘Lemonade’, als verrassing op Tidal, een muziekplatform van haar man Jay Z. Daarvoor bracht ze in 2013 ‘Beyoncé’ uit, zonder enige waarschuwing. Het album bevatte enkele wereldhits zoals ‘Drunk In Love’, ‘XO’ en ‘***Flawless’.

Vrijdag 29 juli 2022 wordt een iconische dag voor de fans van Beyoncé , de Beyhive, want dan kunnen ze luisteren naar de nieuwe hits van de superster. Althans naar het eerste deel. Beyoncé kondigde op haar Instagram en website ‘Act I’ van ‘RENAISSANCE’ aan, wat suggereert dat er nog meer muziek in de pijplijn zit.

De Amerikaanse zangeres siert in juli de cover van ‘British Vogue’ en licht in het interview al een tipje van de sluier op over haar aankomende solo-album. Beyoncé bood de journalist van Vogue aan om haar langverwachte album ‘RENAISSANCE' al eens te beluisteren. Een exclusieve kans waar je absoluut geen nee op kan zeggen. De journalist beschreef de unieke beleving om voor het eerst naar Beyoncés zevende studio-album te luisteren: “Zwevende vocals en zware beats kwamen perfect samen en voor een moment waande ik me terug in de clubs, in mijn jeugd. Ik wil rechtstaan en dansen. Het is muziek waar je niet op stil kan zitten, dat iedereen samen gaat brengen op de dansvloer en je ziel gaat raken.”

Het maken van ‘RENAISSANCE' was een ​​lang proces, van meer dan anderhalf jaar, dat voornamelijk plaatsvond in de Covid-pandemie, wat Beyoncé meer tijd gaf om goed over elke beslissing na te denken en eventueel te heroverwegen. In het interview met ‘British Vogue’ vertelde ze dat ze dat juist zo leuk vond.

In een eerder interview, met ‘Harper’s Bazaar’ hintte de 28-voudige Grammy winnaar naar de titel van het album: “Met al het isolement en onrecht van het afgelopen jaar, denk ik dat we allemaal klaar zijn om te ontsnappen, te reizen, lief te hebben en weer te lachen. Ik voel een renaissance opkomen en ik wil op elke mogelijke manier deel uitmaken van die ontsnapping.”

Hoe de plaat zal klinken? Met Queen B weet je nooit. De wereldster staat bekend als veelzijdige artiest die weleens durft te experimenteren met muzikale invloeden en genres, of het nu pop, R&B of soul is. Dat bewees ze vooral met haar vorige album ‘Lemonade’. Beyoncé vertelde in het interview met ‘British Vogue’ dat ‘RENAISSANCE' haar meest muzikale en ambitieuze album tot nu toe is. Het modeblad claimt dat de focus voornamelijk op Amerikaanse muziek van eind de 20ste eeuw zou liggen, maar een insider zou aan Variety verteld hebben dat de plaat zowel dance en country invloeden zal bevatten. Volgens de bron draagt ​​Ryan Tedder van OneRepublic (die in 2008 met Beyoncé werkte aan ‘Halo’) bij aan ‘RENAISSANCE’ en naar verluidt is Raphael Saadiq (een muziekproducer die al tracks maakte voor haar zus Solange Knowles) ook betrokken.

