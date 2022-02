Alex Callier verklapt over wie ‘Mad About You’ van Hooverphonic gaat: “Een onmogelijke relatie”

In 2000 bracht Hooverphonic ‘Mad about you’ uit, tot nu toe nog altijd hun bekendste nummer. Wat weinig mensen weten, is dat dat nummer over iemand specifiek gaat, een Britse singer-songwriter genaamd Cathy Dennis. “Ik ben in 1998 naar een songwritingkamp geweest. Een van de eerste avonden hielden we een wine-tasting”, vertelt Alex Callier in de Ochtendshow van MNM. “Ik ben daar een de praat geraakt met een roodharig meisje. We werden samengeplaatst om muziek te schrijven.”

De twee werden goeie vrienden en spraken ook na het kamp nog af in Londen. “Achteraf kwam ik te weten dat zij eigenlijk een heel bekende ster was in Groot-Brittannië en nog samen geweest was met de manager van de Spicegirls. Ik kreeg een boon voor haar, maar had al snel door dat het een onmogelijke relatie was. Maar je kan je gevoelens natuurlijk niet altijd in bedwang houden. Ik heb daarom heel wat momenten uit die relatie neergeschreven en dat is dan uiteindelijk ‘Mad About You’ geworden. Maar de relatie is puur platonisch gebleven.”