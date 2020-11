Album dat John Lennon signeerde voor moordenaar onder de hamer

Muziek ‘Koningin’ Sandra Kim pakt meteen uit met nieuwe single: beluister hier het nummer

7 november TV-kijkend Vlaanderen zat vrijdagavond massaal aan de buis gekluisterd voor de ontknoping van ‘The Masked Singer’ op VTM. Koningin werd de grote winnaar en dat bleek niemand minder dan Sandra Kim te zijn. “Niemand zag het, maar toen mijn naam viel heb ik gehuild onder het masker”, zegt ze. “I did it! Ik ben super fier dat ik deze ervaring op mijn cv en in mijn biografie kan schrijven.” Haar cv wordt hoe dan ook een beetje langer, want Sandra lanceerde net een nieuw nummer.