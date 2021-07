Album Billie Eilish brak al record op Apple Music voor officiële release

MUZIEKVandaag komt het tweede album van Billie Eilish (19), ‘Happier Than Ever’, uit. De plaat had al voor de officiële release een nieuw record gevestigd, want het is het album met de meeste pre-adds op Apple Music.

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar het is eindelijk zover. Het tweede album van Billie Eilish ligt vanaf vandaag in de rekken. En hoewel het dus officieel nog maar een paar uur te beluisteren is, heeft de zangeres er nu al een record mee gebroken. ‘Happier Than Ever’ is het album met de meeste pre-adds op Apple Music. Met pre-adds kunnen luisteraars een album in de wachtrij plaatsen zodat het aan hun bibliotheek wordt toegevoegd wanneer het wordt uitgebracht. Dat geeft een goede indicatie van de albums waar fans het meest enthousiast over zijn.

Billie is alvast blij met het record en hoopt dat ze haar fans niet zal teleurstellen met het album. “Ik heb geen kans gehad om mijn fans echt te bewijzen dat ik nog steeds van hen ben. Het was echt verschrikkelijk om niet te kunnen optreden en mijn fans niet persoonlijk te kunnen zien en te knuffelen en met ze te praten”, aldus de zangeres.

“Ik wil arm zijn”

Hoewel de meeste fans laaiend enthousiast zijn, kwam Billie Eilish eerder deze week nog in een Twitter-relletje terecht door een uitspraak die de zangeres deed in een interview. “Toen ik rijk werd, begon ik mijn ogen uit te huilen, ik wilde arm zijn, zodat ik me kon verhouden tot de meeste van mijn fans”, aldus Billie. “Ik wil blut en arm zijn, het ziet er echt leuk en schattig uit.” Een parodie-account nam een screenshot van de intussen verwijderde tekst en deelde dit op twitter.

Lees verder onder de tweet

Het citaat ging al snel viraal, waardoor Billie op veel kritiek kon rekenen. “Ik had geen problemen met Billie Eilish, tot op dit moment”, “Ja, want arm zijn draait om plezier hebben en schattig zijn” of “Ik begrijp gewoon niet hoe los van de realiteit Billie moet zijn als ze arm wil zijn”, zijn maar enkele van de reacties. Het is niet de eerste keer dat de zangeres met online haat te maken krijgt. Eerder werd Billy al verschillende keren beschuldigd van racisme.

Finneas, de broer van de zangeres, nam het op voor zijn zus. “Deze quote is fake”, aldus haar 23-jarige broer. “Ik heb geen probleem met een grap, zolang mensen weten dat het een grap is.” Het is niet duidelijk of Billie de uitspraak echt deed of niet.

