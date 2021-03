Al jaren chouchou van topartiesten, maar nu pas doorbraak voor Metejoor: "Mijn maten lachten: 'Uw carrière vertrekt precies maar niet'"

Aan de kist van zijn boezemvriend die uit het leven stapte, beloofde hij drie jaar geleden dat hij er alles aan zou doen om ooit met zijn muziek in Nederland te geraken. Tot bij Marco Borsato. Want, zijn stijl, het Nederlandse lied: hij en zijn kameraad keken daar zo naar op. "Daar vandaag gedraaid worden op de radio met mijn eigen nummer, tússen Marco Borsato, Snelle, Suzan & Freek: ja... da's ónwaarschijnlijk, hé." Joris Van Rossem (30) - de Kempenaar achter Metejoor, afgeleid van 'met de Joris' - glundert. "Mijn maten lachten er de voorbije jaren eens mee: 'Allé man, wanneer gaan we uw liedjes eens op andere zenders dan Radio 2 horen? Uw carrière vertrekt precies maar niet.' Terwijl die zender, en ik blijf hen voor altijd dankbaar, al in Metejoor geloofde toen hij nog een jonge gast was die niet wist welke richting hij zou uitgaan. Iemand die zijn passie wegstak uit angst."