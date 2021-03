Al jaren chouchou van topartiesten, maar nu pas doorbraak voor Metejoor: “‘Ben ik nu Metejoor of meester Joris?’, denk ik soms”

Regi is helemaal klaar voor 24 UUR LIVE: “Ik vind het zó over the top en grappig, natuurlijk doe ik mee”

11 maart Morgen treedt ook Regi op tijdens 24 UUR LIVE in het Sportpaleis. De artiest kijkt er enorm naar uit, na een jaar zonder optredens. “Ik vond het concept zo over the top en grappig, dat ik meteen wilde meedoen. Tegen een uur of vier ‘s nachts ga ik Miguel Wiels wel een beetje uitlachen, die gaat dan een enorme klop krijgen”, lacht hij.