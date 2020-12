Al 250.000 maal belogen: na 15 jaar ontvangt Laura Lynn award voor haar bekendste hit

“Zo blij met deze multiplatina award voor meer dan 250.000 verkochte singles van ‘Je hebt me 1000x belogen’! Bedankt allemaal! Blij en dankbaar”, laat Laura Lynn weten op Instagram. Het nummer groeide uit tot een hit en betekende in 2005 zelfs de grote doorbraak van de schlagerzangeres. “Als ik 1.000 singles verkoop, zal het wel goed zijn zeker?”, vertelde Laura Lynn er eerder over. “Een manager had ik al, want ik trad veel op onder mijn eigen naam. Maar van een single of platenlabel was nog geen sprake.”

Daar kwam al snel verandering in: “Ik herinner mij dat ik na een optreden in Roeselare een eerste single aangeboden kreeg van mijn toenmalige manager. ‘Het is echt iets voor jou. Maar je moet wel in het Nederlands zingen’, vertelde hij erbij.” Het aanbod was een Nederlandstalige cover van het originele Duitse nummer, ‘Du Hast Mich Tausendmal Belogen’ van Andrea Berg uit 2001. “Nog niet goed wetende of ik op dat moment voluit voor een schlagercarrière wilde gaan of eerder voor wat dance zou kiezen, heb ik het ingezongen. We stuurden het nummer naar verschillende platenlabels, in de hoop dat iemand het zou willen uitbrengen. Universal - toen nog ARS Entertainment - nodigde mij als eerste uit, en vandaag zit ik er nog steeds. Ik kan dus echt zeggen dat ‘1.000 Maal Belogen’ mijn hele leven veranderd heeft.”