Afscheidstournee van Klaasje officieel van start: “Samen met Hanne en Marthe ga ik de komende maanden alleen maar genieten”

Aangezien het voor Klaasje haar laatste shows zijn, vroegen Hanne en Marthe aan hun fans om twee brieven te schrijven. In de eerste plaats een afscheidsbrief voor Klaasje en anderzijds een brief waarin ze vertellen hoe het toekomstige K3’tje eruit moet zien. Deze brieven zijn bovendien ook de rode draad in de verschillende shows. Daarnaast blikken Hanne, Klaasje en Marthe tijdens de optredens samen terug op de afgelopen zes jaar en vertellen ze wat meer over hun dromen van vroeger. En uiteraard is er natuurlijk nog steeds voldoende plaats voor muziek: in totaal zitten er maar liefst 22 nummers (!) in de shows verwerkt.