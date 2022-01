Afscheid van Peter Van de Veire en ruimte voor nieuw talent: zo ziet 2022 eruit bij MNM

MNM-DJ Esther Nwanu is er elke vrijdag en zaterdag van 16 tot 19 uur met Bouger! Bouger!. Esther is 23 jaar, woont in Brussel en is afkomstig van Laakdal. Ze werd ontdekt bij MNM via de talentendagen en ging van start bij MNM Late Night. Daarnaast presenteerde ze onder meer Marathonradio, MNM R&Beats en MNM Stressed Out.

Robin Keyaert, de zoon van Ingeborg, is vanaf 23 januari elke zondag te horen op MNM met Robin van de radio. In zijn nieuwe show is de radio van de luisteraar, met een plaats voor hun verhalen en verzoeknummers. Robin is 27 jaar en woont in Gent. Hij studeerde Kleinkunst aan het conservatorium van Antwerpen. Bij MNM presenteerde hij BFF, maakte hij de videoreeks A Song For A Friend en samen met Kawtar Ehlalouch nam hij afgelopen zomer de ochtendshow voor zijn rekening.

Van maandag tot donderdag kunnen de MNM-luisteraars Jarno Boone aan het werk horen op MNM. Hij neemt het slot van 22 uur tot middernacht voor zijn rekening met het gloednieuwe programma Hallo met Jarno. In deze interactieve show luistert MNM-DJ Jarno naar iedereen die iets te vertellen heeft of die nog even zijn gsm tegen zijn oor wil duwen. Jarno is 26 jaar, woont in Antwerpen en is afkomstig van West-Vlaanderen. Hij deed ervaring op als publieksopwarmer, geeft commentaar bij NBA wedstrijden op ELEVEN Sports en presenteert sinds september 2021 op MNM.

Vaste waarden en nog meer nieuwigheden

In 2022 neemt MNM ook afscheid van één van de vaste waarden. Op 1 april zal Peter Van de Veire voor het laatst te horen zijn op de zender. Maar tot dan kunnen de MNM-luisteraars nog van maandag tot vrijdag genieten van De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow. Gillis & Govaerts proberen in januari samen met de luisteraars de goede voornemens vol te houden. En ook Brahim en Astrid Demeure zijn dit jaar van de partij. Net als de MNM50 met Wouter Van den Breen en de Ultratop met Aaron Blommaert. Generation M met Dorianne Aussems zorgt ook dit jaar opnieuw voor een interactieve radiotalkshow met als focus jongeren.

Het nieuwe jaar brengt nog een reeks nieuwigheden met zich mee bij. Vanaf vrijdag 14 januari start MNM omstreeks 23 uur met MNM Party: The Road to Tomorrowland Winter met een vooruitblik op de tweede editie van Tomorrowland Winter. En ook op zaterdag verwelkomt MNM een gloednieuwe DJ: Masai die van 22 tot 23 uur MNM Party voor zijn rekening zal nemen met elke week een set vol stomende afrobeat, hip hop en R&B.

LEES OOK: