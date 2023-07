Afgelaste 100% RETRO Festival houdt gedupeerden nog een jaar langer aan het lijntje: "We hadden ook de boeken kunnen neerleggen"

FestivalWie een ticket kocht voor het 100% Retro Festival in Bobbejaanland, dat vorig jaar op het allerlaatste moment werd geannuleerd, krijgt z’n geld terug. Dat belooft organisator Hugo Foets: “Maar wel pas volgend jaar.” De afgelasting zette heel wat kwaad bloed bij de fans van onder meer Laura Lynn en Soulsister. In eerste instantie werd het festival verplaatst naar deze zomer, maar al snel werd duidelijk dat ook deze editie er niet komt. Als goedmakertje worden de gedupeerden nu uitgenodigd op een barbecue.

Vorig jaar zou normaal het 100% Retro Festival plaatsvinden in Bobbejaanland, met optredens van onder andere Lindsay, Frans Bauer, Soulsister en Laura Lynn. De organisatie liet echter last minute via sociale media weten dat het festival niet kon plaatsvinden. Dat zorgde natuurlijk voor veel ongenoegen bij tickethouders en veel mensen wilden dan ook hun geld terug. Maandenlang bleef het stil, tot de organisator nu met meer duidelijkheid komt.

We zijn in de fout gegaan. En we zijn ons bewust dat we mensen ontgoo­cheld hebben Hugo Foets

100% RETRO Festival maakte bekend dat ze de gedupeerden tegemoetkomen met verschillende opties. Zo krijgen ze de kans om deel te nemen aan een barbecue op 20 augustus 2023 in afwachting van de volgende editie van het festival op 15 augustus 2024. Maar ze kunnen ook kiezen om hun geld terug te krijgen. Maar bij die optie zit er nog een belangrijk addertje onder het gras: ticketkopers zullen de terugbetaling pas ontvangen in de week van 19 augustus 2024 en ze zullen dus nog een jaar langer moeten wachten. In hoop dat het festival volgend jaar wel kan plaatsvinden, want de organisatie heeft in de loop van de jaren niet de beste reputatie opgebouwd.

Het festival zal in 2024 ook niet plaatsvinden in Bobbejaanland, maar op domein De Vesten in Laakdal. Het zal ook kleinschaliger zijn. Organisator Hugo Foets vond de centen voor een doorstart dankzij een nieuwe sponsor.

“Vertrouwen herstellen”

“We zijn in de fout gegaan. En we zijn ons bewust dat we mensen ontgoocheld hebben. Het makkelijkste was geweest om de boeken neer te leggen, maar we willen het vertrouwen herstellen. We willen mensen terug recht in de ogen kunnen kijken en te zeggen: excuses, geef ons de kans om het recht te zetten", vertelt organisator Foets op de regionale zender RTV. “Wie z’n geld terug wil, vragen we geduld te hebben tot na het festival volgend jaar. Want met pas met die inkomsten gaan we de mensen kunnen terugbetalen.”

Ticketkopers zullen persoonlijk gecontacteerd worden door de organisatie.

