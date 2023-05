Aerosmith kondigt afscheidstournee aan

Iris Van Hoof maakt overstap van Radio2 naar Nostalgie: “Erg blij met haar komst”

Ze was jarenlang een vaste waarde bij Radio2, maar sinds een tijdje is Iris Van Hoof (44) niet meer op de zender te horen. De voormalige VandaVanda-zangeres ruilt haar post aan de Reyerslaan in voor eentje als producer bij Nostalgie. “Er gebeurt heel wat bij ons, en Iris is uitermate geschikt om onze ambities en projecten mee vorm te geven”, klinkt het bij Station Manager Jo Nachtergaele.