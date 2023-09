Aerosmith annuleert shows van afscheidstournee wegens stemproblemen zanger: “Bloedingen aan stembanden”

Eclectisch sprookje van Voodoo Village wordt er ieder jaar groter en mooier op

Verbinding op z’n allermooist. Als er één Belgisch festival is waar muziek, kunst en ons zelfbewustzijn elkaar in verschillende facetten vinden en uitnodigen tot even veel verschillende vormen van connectie, moet het Voodoo Village zijn. Als eenheidsworst in de muziek en onze maatschappij al te vaak regeert, zoals ‘thuis-dj’ Nico Morano eerder al stelde, is het eclectische sprookje voor het ‘s Gravenkasteel in Humbeek, deelgemeente van Grimbergen, daar dé uitzondering bij uitstek op. Impressie van een hete tweedaagse afsluiter van onze festivalzomer.