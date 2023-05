Advocaat Ed Sheeran over vermeende plagiaatzaak: “Geen greintje bewijs”

Muziek Ze spraken elkaar dertien jaar niet, maar nu houden de M-Kids een reünie

Goed nieuws voor de fans van M-Kids. Speciaal voor De Foute Party van Qmusic houden Britt, Tamara en Davina een reünie. En dat is best opvallend, want in december vorig jaar gaf Britt nog aan dat ze de tweeling dertien jaar lang niet meer gehoord had.