Adele wint drie keer bij eerste genderneutrale Brit Awards

Adele zegt na concert­reeks in Las Vegas nu ook optreden op BRIT Awards af

Nadat Adele eerder deze maand in tranen via sociale media bekendmaakte haar concertreeks in Las Vegas af te zeggen, verschijnt de Britse zangeres nu ook niet bij de BRIT Awards waar ze op 8 februari voor het eerst sinds vijf jaar zou optreden. Adele zou de organisatie hiermee met een enorm probleem opgezadeld hebben, omdat er nu in allerijl naar een vervanger gezocht moet worden. Dat meldt The Sun.

31 januari