Adele verklapt de betekenis achter haar nummer ‘Hold On’: “Mijn vrienden waren mijn grootste motivatie”

MuziekIn haar gesprek met Oprah Winfrey (67) heeft Adele (33) het over haar nieuwe muziek. Haar gloednieuwe album ‘30’ verschijnt op 19 november en daar staat alvast het bijzondere nummer ‘Hold On’ op. Oprah zelf was alvast behoorlijk onder de indruk van de songtekst van het lied. “Wat kan jij schrijven”, klinkt het onder meer.

In ‘One Night Only’ vertelt Adele aan Oprah dat het nummer gaat over het belang van volhouden. Zelf schreef de Britse zangeres de song toen ze alle stress van buitenaf bijna niet meer kon verdragen. “Ik had er gewoon geen zin meer in”, vertelde ze aan de 67-jarige talkshowhost.

Hoe is het haar dan wel gelukt om vol te houden? Volgens de ‘Easy On Me’-zangeres vond ze vooral veel steun bij haar vrienden. In haar nieuwe song ‘Hold On’ zingt Adele dat haar vrienden haar vertelden dat ze moest blijven volhouden. “Maar eerlijk gezegd was het soms gewoon te vermoeiend. Een scheiding, het leven als alleenstaande moeder, je kind niet iedere dag kunnen zien. Dat was niet meteen wat ik voor ogen had toen ik voor het eerst mama werd.”

Adele weet ook heel goed dat ze niet de enige is die zoiets heeft meegemaakt. “Ontzettend veel mensen weten over wat ik het heb en weten wat het is om zich zo te voelen.” De Britse nachtegaal maakte verder ook nog duidelijk dat het niet makkelijk was om de persoon te worden die ze vandaag is. “Ik heb mijn best gedaan om verder te gaan met mijn leven. Maar mijn voeten deden pijn van door al dat beton te wandelen.”

‘One Night Only’ wordt deze zondag uitgezonden op CBS. ‘30’, het nieuwe album van Adele, verschijnt op 19 november.

