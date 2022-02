Adele riskeert enorme verliezen door afzeggen Las Vegas shows en ook haar fans kunnen er niet meer mee lachen

MuziekHet zit niet mee voor Adele (33). Vorige week annuleerde de zangeres een reeks prestigieuze concerten in Las Vegas. Het prijskaartje voor de optredens was al niet min, maar als Adele haar concerten niet inhaalt riskeert de zangeres een verlies van 130 miljoen euro te draaien. Ook haar fans, die eerst nog achter de zangeres stonden, uiten nu massaal hun ongenoegen op Twitter.

Amper één dag voor ze haar concertenreeks in Las Vegas zou beginnen, zegde Adele plots alle optredens af. Door corona was de show zogezegd niet klaar geraakt. Al snel deden geruchten de ronde dat de echte reden te maken zou hebben met haar management dat onredelijke eisen stelde en met haar vriend, Rich Paul (40). “Er is trouble in paradise”, vertelde een bron aan The New York Daily News. “Daarom kan ze niet optreden.” Nadat er al enorm veel kosten waren gemaakt tijdens de voorbereidingen, zo wilde het team van Adele een hele nieuwe geluidsinstallatie installeren, kunnen er nu op de voorziene data geen andere shows meer worden ingepland. Daardoor dreigt het financieel verlies mogelijk nog op te lopen.

Dinsdag werd ook bekend dat Adele dan toch zal optreden op de Brit Awards op 8 februari. Vorige week liet ze nog weten dat ze ook dat optreden zou annuleren, maar daar is ze nu toch op teruggekomen. De zangeres kondigde het goede nieuws zelf aan op haar Twitteraccount. “Ik ben zo blij te kunnen zeggen dat ik volgende week optreed bij de Brit Awards! En ik kom ook even langs bij The Graham Norton show voor een praatje op de bank als ik in Londen ben! Ik kijk er naar uit! Oh, en Rich doet je de groeten”, klonk het in de verklaring waarmee ze meteen een eind maakte aan de geruchten rond haar relatieproblemen.

Maar haar fans zijn niet helemaal blij met de tweet van de zangeres. Ook heel wat Britten wilden de zangeres zien optreden in Vegas en kochten daarvoor vliegtickets, boekten overnachtingen en kochten natuurlijk de concerttickets. “Wat? Dus gaan we Vegas gewoon vergeten dan?”, klinkt het in een verontwaardigde reactie. “Je lacht nu iedereen uit die tickets heeft gekocht voor de show in Vegas die jij dan op het laatste moment hebt geannuleerd omdat je een diva bent en ongelooflijke eisen had... Hallo?”, klinkt het bij een andere boze fan. Het Caesars Palace, waar het concert zou doorgaan, liet al weten dat het de tickets voor het concert zelf wel terugbetaalt.

