Adele kondigt twee concerten in Londen aan

Muziek Videoclip van Adeles nieuwe single ‘Easy On Me’ is opgenomen in hetzelfde huis als ‘Hello’

15 oktober Heb jij al naar ‘Easy On Me’, de videoclip van Adeles nieuwe single, gekeken en is er jou ook iets opgevallen? Niet zo heel vreemd, want de clip van haar nieuwe song vertoont enkele gelijkenissen met de muziekvideo van haar wereldhit ‘Hello’. Beide muziekvideo’s zijn namelijk voor een stuk opgenomen in hetzelfde huis.