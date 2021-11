Adele helpt man om zijn vriendin ten huwelijk te vragen tijdens haar eerste concert in jaren

Afgelopen zondag stond Adele voor het eerst in zes jaar nog eens op de planken. Het optreden maakte deel uit van haar CBS-special ‘Adele One Night Only’ waarin de Britse zangeres ook nog eens bij talkshowhost Oprah Winfrey op de bank kruipt. Tijdens het concert zong Adele een aantal nummers van haar album ‘30’ dat voornamelijk over haar scheiding met Simon Konecki. Zelf is de zangeres, die ondertussen opnieuw verliefd is, haar geloof in de liefde nog niet verloren. Tijdens haar comeback-concert hielp ze namelijk een man om zijn vriendin ten huwelijk te vragen.

Hulp van het publiek

Gedurende het concert schakelde Adele plots de hulp van het publiek in. Ze had haar luisteraars namelijk nodig om een verrassing te verwezenlijken. “Jullie moeten allemaal muisstil zijn”, vertelt ze tegen het publiek. “Als jullie ook maar één geluid maken, dan moet ik jullie vermoorden”, klonk het verder nog al lachend. Vervolgens gingen alle lichten in de zaal uit.

Adele glipt na haar mededeling weg naar de achtergrond. Niet veel later zien we hoe Quentin samen met zijn vriend Ashley, die een blinddoek draagt, het podium opkomt. Wat volgt is een adembenemend huwelijksaanzoek. De jonge vrouw kon bijna niet anders dan ja zeggen, maar na het aanzoek van haar vriend moest het beste nog komen. De Britse zangeres kroop weer het podium op en bracht voor het pas verloofde koppel haar wereldhit ‘Make You Feel My Love’.

Het feit dat de Britse zangeres geholpen heeft met het aanzoek zorgde alvast voor heel wat reacties op sociale media. “Dit is de enige manier waarop je iemand openbaar ten huwelijk kan vragen” en “Dit was gewoon pure perfectie” waren slechts enkele van de vele reacties.

