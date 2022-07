Adele emotioneel bij terugkeer op podium: “Zo vreemd om weer voor een publiek te staan”

Na de release van haar album ‘30' deed Adele al wel enkele promo-optredens en zong ze onder meer tijdens de uitreiking van de BRIT Awards. Het concert in Londen was echter het eerste waar kaartjes voor gekocht moesten worden. Adele zou eigenlijk in januari beginnen aan een reeks concerten in Las Vegas, maar een dag voor aanvang zegde de zangeres alles af. Ze was niet tevreden over de show. Later dit jaar wil ze alsnog beginnen aan de concertreeks.