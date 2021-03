Achter de schermen bij ‘24 UUR LIVE’: We wisten dat het koud ging zijn, maar op het podium krijg ik het instant warm”

MuziekHet Sportpaleis heeft zijn ziel terug. Gereanimeerd door een eerste lading artiesten en de heropening van de bar. 24 UUR LIVE blies via HLN.BE niet enkel leven in de Vlaamse huiskamers, maar liet ook het hart van alle artiesten sneller slaan. Een backstage met enkel blije gezichten, de sfeer van de grote dagen en vooral veel hoop. En het beste nieuws: het feest duurt nog tot 18 uur vanavond.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam ook een kijkje nemen naar het “fantastische evenement”, waar hij vanuit de overheid mee zijn financiële schouders onder gezet heeft. Hij blikte ook al voorzichtig vooruit op de festivalzomer. “Als je ziet dat er bij de start al meer dan 100.000 mensen kijken, merk je dat het voldoet aan de behoefte van de Vlaming”, vertelde Jambon. “Ik hoop dat we ergens in de loop van de zomer min of meer weer naar het normale kunnen. Als je deze respons ziet: heel Vlaanderen is er kláár voor. Maar we moeten natuurlijk kunnen garanderen dat het in veilige omstandigheden kan.” De sneltesten die gisteren en vandaag afgenomen worden in het Sportpaleis, kunnen misschien een duwtje in de goede richting zijn. “Dat zijn de bouwstenen die we nodig hebben om op een bepaald moment te zeggen dat er weer meer mogelijk is.”

Normaal zou er rond deze tijd al een beslissing genomen worden over de zomerfestivals. “Als ik die vandaag zou moeten nemen, is ze negatief. Maar er is perspectief, dus we stellen die beslissing liefst nog wat uit. Ik ben continu met de sector in contact.” Backstage ontmoette de minister-president bijvoorbeeld Rock Werchter-baas Herman Schueremans. Die is nog altijd van mening dat zijn festival doorgaat en eventueel naar september kan verschuiven. “Zo kopen we toch twee maanden.” Wat de uiterste datum van de beslissing is? “Het is moeilijk om daar een datum op te kleven”, aldus Jambon. “We moeten eerst kijken naar wat we uit alle testevents gaan leren.”

Niemand komt erin zonder test, zelfs Natalia niet

Er passeren zo’n 400 mensen in het Sportpaleis dit weekend, maar geen één die binnenkomt zonder negatieve coronatest. Zelfs Natalia niet. Ook zij mocht, net zoals iedereen, eerst aanschuiven bij het ziekenhuispersoneel van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Een kwartiertje geduld in de wachtruimte, en dan was daar groen licht: Natalia mocht richting podium.

De testen zijn van het bedrijf Roche Diagnostics. Die firma vroeg, in samenwerking met ZNA, na de verplichte sneltest of artiesten en medewerkers ook nog een zelftest wilden ondergaan. Je kreeg dan zelf een neusswab om in ieder neusgat een staaltje te nemen. Als daar gunstige testresultaten uit voortkomen, kan dat goed nieuws betekenen voor de zomerevenementen, waar ze die manier willen gaan toepassen.

Van al dat zingen krijgt een artiest natuurlijk ook dorst, en dus kon er voor het eerst in een jaar tijd nog eens bier gedronken worden in het Sportpaleis. Niet van de tapkraan, maar wel uit een blik - omdat het coronaproof moet. De cocktails werden wel ter plekke gemaakt. En ook van de honger komen de artiesten niet om. Op de menukaart: broodjes, slaatjes, pizza, fruit, yoghurt, kaaskoekjes, nootjes, chips en mueslirepen. Mooi apart ingepakt of geserveerd.

Warme sfeer, ijskoude zaal

Het ziet er allemaal warm en aandoenlijk uit op de livestream, maar het is bibberen in het Sportpaleis. De verwarming draait er al een jaar niet meer, en blijft ook tijdens 24 UUR LIVE uitgeschakeld. “We wisten dat het koud ging zijn, dus daar zijn we op voorzien”, zegt Willy Sommers, die warm ingeduffeld de zaal binnenkomt. “Ik heb mijn dikke winterjas aan, een extra vestje en daaronder nog een hemdje. Maar ik ben zó blij om hier te mogen staan, op het podium krijg ik het instant warm van de adrenaline.” Meekijken kan tot 18 uur via hln.be. Je vindt er ook de volledige line-up.

