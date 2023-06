AC/DC-frontman Brian Johnson bezoekt zijn standbeeld in Namen

MUZIEK Na ‘Feuerwerk’ komen er binnenkort nog twee Duitse singles: Camille timmert verder aan internatio­na­le carrière

Camille is volop aan het timmeren aan haar muzikale carrière in Duitsland. Na haar eerste Duitse single ‘Feuerwerk’, brengt het ‘#LikeMe’-gezicht binnenkort ook haar hits ‘Diamant’ en ‘Geen Tranen Meer Over’ uit in het Duits. Dat vertelt ze aan Maarten en Dorothee in de ochtendshow van Qmusic. “Ik heb een deal voor drie singles en een album in Duitsland.”