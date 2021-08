ABBA komt vrijdag voor het eerst in 39 jaar met nieuwe muziek

Festivals IN BEELD. 40 keer minder volk, maar Chokri geniet van 'Pukkelpop light’

20 augustus Het is een schrale troost voor wie had gehoopt met meer dan 66.000 man opeengepropt te shaken dezer dagen op Pukkelpop, maar “het is beter dan niks” klinkt het unaniem. Met 1.500 zijn ze, de festivalgangers van het Pukkelpopkwartier, dat nog het hele weekend plaatsvindt aan de Muziekodroom in Hasselt. Zonder mondmasker en afstandsregels mogen bezoekers met een Covid Safe Ticket alle remmen losgooien.