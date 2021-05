ABBA komt na 40 jaar met nieuwe muziek én ‘ABBA-tar’-tournee: “Ze doen dit zeker niet voor het geld”

Noem het geen comeback of revival, want Abba is nooit weggeweest. Sinds het viertal in 1983 een pauze inlaste, is de band uiteengevallen, maar bleef hun muziek verder leven. Op dansvloeren, op de radio, in musical en film. Is er ooit een trouwfeest geweest waarop ‘Take A Chance On Me’ niet werd gedraaid, ook al waren beide koppels in de band al uit elkaar nog voor de band uiteenviel?