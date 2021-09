ABBA heeft eerste top 10-hit te pakken in 40 jaar tijd

Nieuwe songs, een nieuw album, en zelfs een hologramconcert met een exclusief Londens stadion dat speciaal voor de gelegenheid werd gebouwd: ABBA heeft de laatste jaren duidelijk niet stilgezeten. Begin deze maand kondigden ze eindelijk hun langverwachte comeback aan, en daar hoorden natuurlijk een paar nieuwe singles bij. ‘I Still Have Faith In You’ en ‘Don’t Shut Me Down’ konden tijdens de livestream al beluisterd worden, en beginnen nu een eigen leven te leiden in de internationale charts.

In ons land scoort ‘Don’t Shut Me Down’ het best, met een 9de plaats in de Ultratop 50. Daarmee hebben ze hun eerste top 10-hit te pakken in 40 jaar tijd. ‘I Still Have Faith In You’ staat voorlopig op de 24ste plaats in onze hitlijsten.