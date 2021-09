ABBA brengt na veertig jaar een nieuwe plaat uit: “Hoe onvoorstelbaar dat we hier nu zijn”

MuziekFans wachten er al jaren op en vandaag was het eindelijk zover: via een livestream deden de leden ABBA hun grote project ‘ABBA Voyage’ uit de doeken doen. Dat bleek niet alleen de aankondiging van een aantal nieuwe nummers en een tournee met - u leest het goed - ABBA-tars te zijn, maar van een volledig nieuwe plaat. “Eerst waren het maar een paar nummers, maar toen dachten we: waarom doen we niet ineens een heel album?”

Met een beetje vertraging begon rond 18.50u onze tijd eindelijk de langverwachte persconferentie van de Zweedse popgroep ABBA. “ABBA Voyage - We are live” verscheen er op het scherm. Dat heel de wereld zat te wachten op de aankondiging, werd duidelijk door de verschillende clips van over de hele wereld - van Berlijn tot Rio De Janeiro - waarin fans (jong en oud) vertelden waarom ze zoveel van ABBA houden.

Nieuwe plaat

En dan was het langverwachte moment eindelijk aangebroken. Het nieuws is - zoals verwacht - groot. ABBA brengt niet alleen twee nieuwe nummers uit - ‘I Still Have Faith In You’ en ‘Don’t Shut Me Down’ - maar heeft een volledig nieuw album klaar. ‘Voyage’ zal op vijf november uitkomen. Opvallend, want het is maar liefst veertig jaar geleden dat het laatste album ‘The Visitors’ verscheen. Björn en Benny gaven zelf meer uitleg tijdens de livestream over die nieuwe plaat. “Een nieuw album na veertig jaar? Dat was ongelofelijk", vertelde Björn. “Eerst waren het maar een paar nummers, maar toen dachten we: waarom doen we niet ineens een heel album?", vervolgde Benny.

Quote Het eerste nummer moést over ons gaan. Het gaat over hoe onvoorstel­baar het is dat we nu hier zijn. Dat we na veertig jaar een nieuw album uitbrengen en dat we nog steeds beste vrienden zijn, loyaal zijn aan elkaar en van elkaars gezelschap genieten. Wie kan dat zeggen? Benny

“Het eerste nummer, ‘I Still Have Faith in You’, moést over ons gaan”, klonk het bij Benny. “Het gaat over hoe onvoorstelbaar het is dat we nu hier zijn. Dat we na veertig jaar een nieuw album uitbrengen en dat we nog steeds beste vrienden zijn, loyaal zijn aan elkaar en van elkaars gezelschap genieten. Wie kan dat zeggen?”

Beluister hieronder een voorsmaakje van de twee nieuwe nummers:

Optreden in Londen

Daarnaast zal er zoals eerder werd aangekondigd een nieuwe concert aankomen. Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid zullen niet zélf op het podium te zien zijn, maar wel de ABBA-tars, digitale versies van de muzikanten. “Wat je gaat zien als je naar dit concert komt? Wij", verzekerde Benny. Het concert zal op 27 mei 2022 plaatsvinden in Londen, in een speciaal daarvoor ontworpen arena. “Björn en ik waren drie jaar geleden in Londen. Ik zei: ‘Denk je dat het slim is om hiermee op tournee te gaan?’ Want het is zo ongelofelijk ingewikkeld”, zei Benny. “Dus ik zei: ‘Waarom doen we het niet hier?’ ‘Maar er is geen arena’, zei hij. Dus zei ik: dan maken we er zelf één." Het optreden zal zo'n 1,5 uur duren, en er zullen 22 nummers gespeeld worden. Ook de twee nieuwe singles staan op de setlist, de rest nog niet. “Want die waren nog niet opgenomen toen de set in elkaar gepuzzeld werd."

Volledig scherm De ABBA-tars © rv

Gympakjes

Tijdens de livestream lichtten Björn en Benny zelf toe wat er nu allemaal gaat gebeuren. “We kijken hier al zo lang naar uit", zei Björn. Maar waarom nu? “Het werd ons gesuggereerd dat we op tournee konden gaan als hologrammen. Dat is nu vier, vijf jaar geleden. De visie was er, de mogelijkheid van onze digitale zelf." Waarop Benny vervolgde: “En we wilden het doen voor we dood zijn.”

Quote Vijf minuten voor de vrouwen de studio inkwamen, dacht ik: ‘ik had moeten vragen of ze nog steeds kunnen zingen’”, lachte hij. “En dat konden ze! Benny

Voor de creatie van de ABBA-tars moesten de vier bandleden vijf weken lang, twaalf dagen per week werken. “We werden er zo gewoon aan om elke dag naar daar te gaan", zei Björn. “Het was alsof we naar ons werk gingen. ‘Goeiemorgen, Agneta, hoe was je weekend?’ Al zagen we er belachelijk uit in onze gympakjes." Al was er wel één nadeel, volgens Benny: “We moesten onze baarden afscheren. Ik heb die van mij al vijftig jaar. Maar hij moest er af om het helemaal juist te krijgen." De keuze voor Londen als plaats voor de arena was ook een makkelijke keuze: “We hebben altijd het gevoel gehad dat de Britten ons als een van hen beschouwen", vertelden de heren.

Emotioneel

“Het was zo vreugdevol om weer samen in de studio te zijn. We wisten niet of hét er nog was”, vertelde Benny. “Vijf minuten voor de vrouwen de studio inkwamen, dacht ik: ‘ik had moeten vragen of ze nog steeds kunnen zingen’”, lachte hij. “En dat konden ze!” “Het was heel emotioneel”, voegde Björn eraan toe. “Herinneringen kwamen terug, de relaties die we hadden, waren zo duidelijk. Het duurde maar een paar seconden voor het terug was. Onze leeftijd brengt heel wat ervaring, diepte. En ik hoop dat de mensen dat gaan kunnen horen.”

Quote Wat het beste is aan in ABBA zitten? Je geen zorgen moeten maken over het geld. Benny

Vragen van fans

Daarna was het tijd om vragen van de fans te beantwoorden. Waar ze de energie vandaan blijven halen om nieuwe muziek uit te brengen, wilde een fan weten. “Creatief zijn is een drive op zichzelf, het gééft je energie”, zei Björn. Waarop Benny aanvulde: “En als je niets anders kan dan muziek maken, is dat het enige wat je wil doen." Of ze nog steeds evenveel van muziek houden als in het begin? “Ja”, klonk het in koor. “Dat gaat nooit meer weg. Het wordt alleen maar beter." Wat het beste is aan in ABBA zitten? “Je geen zorgen moeten maken over het geld”, grapte Benny. “Dat maakt je leven zoveel beter en makkelijker. Ik schrijf nog elke dag muziek. Maar je hebt een outlet nodig voor wat je schrijft. En nu kan ik eindelijk weer schrijven vóór iets."

Entree op TikTok

In de jaren 70 en 80 scoorden Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75), Björn Ulvaeus (76) en Benny Andersson (74) met oorwurmen als ‘Dancing Queen’ en ‘Gimme Gimme Gimme’ de ene monsterhit na de andere. Meer dan 370 miljoen platen verkochten ze wereldwijd, tot het viertal in 1983 er de brui aan gaf. In 2016 verzoenden ze zich uiteindelijk en veertig jaar na hun laatste studioalbum brengt de Zweedse popsensatie nu kersverse songs uit.

Volledig scherm © EPA

Dat ABBA alle muzikale kanonnen in gereedheid brengt voor een glorieuze comeback bleek vorige week al. Toen lanceerde de groep de website abbavoyage.com, waarop fans zich konden registreren. Daarnaast liet het viertal via Twitter weten dat ze vandaag om 18.45 uur Belgische tijd hun grote plannen zouden bekendmaken via een livestream op YouTube. "Onze reis kan eindelijk weer beginnen. Woon deze historische livestream dus zeker bij", klonk het enthousiast. De Zweedse sensatie maakte ook z'n entree op TikTok, hét platform waarop tegenwoordig hits gemaakt worden.

In 2018 werd al nieuwe muziek van ABBA aangekondigd, maar de timing verschoof verschillende keren, onder meer door de coronapandemie. Volgens de krant 'The Sun' zou de groep vandaag vijf nieuwe songs uitbrengen. Ook zou er meer nieuws volgen over een tournee waarbij het viertal vervangen wordt door hologrammen, de zogenaamde 'ABBA-tars'. "De ABBA-tars stellen de leden voor tijdens de gloriejaren van hun carrière. Ze zullen zingen, maar ook tegen het publiek praten. Het zal echt een stap terug in de tijd zijn. Dit wordt spectaculair", klinkt het nog.

Tickets voor ABBA Voyage op 27 mei 2022 zijn vanaf 7 september verkrijgbaar op abbavoyage.com. Preregistratie kan vanaf vanavond al. Het album komt op 5 november uit.

