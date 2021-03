AB lanceert virtuele concertzaal met Zwangere Guy als eerste artiest

Door corona blijft het wachten tot we nog eens écht in de Ancienne Belgique kunnen staan, en daarom besloot de organisatie om de zaal helemaal na te bouwen in een virtuele game-omgeving. Manager Marketing en communicatie Ward Cannaerts licht op Studio Brussel het plan toe: “In deze tijden moeten we creatief zijn. We hebben een Virtual Reality-bedrijf gecontacteerd die de AB heeft nagebouwd, inclusief rode balkons en bar. De bedoeling is dat je thuis een avatar aanmaakt en dat je virtueel via de bar van de AB zo de concertzaal binnenwandelt. Daar kan je dan het live-optreden van je favoriete artiest meevolgen.”