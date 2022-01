Aagje Vanthomme blikt vooruit op ‘24 UUR LIVE’: “Er staan heel wat ‘speciallekes’ op de planning”

“The Masked Singer” is terug: bekijk hier de vijf hoogtepun­ten uit de eerste aflevering

Het tweede seizoen van The Masked Singer is van start gegaan. In totaal strijden acht figuren om in de wedstrijd te blijven en vooral niet ontmaskerd te worden. Onder meer Papegaai, Ridder en Edelhert gaven een eerste optreden en ook drie tips om de jury op het juiste - of net het slechte - spoor te zetten. Opvallend is ook dat er voor het eerst een duo meedoet aan het programma: de Robots. Roos moest als eerste de wedstrijd verlaten en het was al meteen een grote verrassing: niemand minder dan toptennisspeelster Yanina Wickmayer zat in het pak. Dit zijn de vijf hoogtepunten uit de eerste aflevering van The Masked Singer.

15 januari