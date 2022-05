A-ha, de Noorse band die al 37 jaar lang ruziemaakt, staat in Vorst Nationaal: “Ze hebben een psychiater nodig”

MuziekIn 1985 deed het Noorse trio van A-ha menig meisjeshart smelten met ‘Take On Me’. Nadien volgden de wereldhits elkaar in ijltempo op, maar achter de schermen zakte de sfeer tussen bandleden Morten Harket, Magne Furuholmen en Paul Waaktaar-Savoy onder het vriespunt. De nieuwe documentaire ‘A-ha: The Movie’ toont dan ook vooral hoe het trio - die donderdagavond in Vorst Nationaal staan - zevenendertig jaar later amper nog door dezelfde deur kan. “Elk bandlid arriveert in een aparte auto bij de concertzaal.”