'A Far L’amore Comincia Tu'-zangeres Raffaella Carrà op 78-jarige leeftijd overleden

Het nummer stond in 1977 inderdaad erg hoog in de Nederlandse hitlijsten, maar ook in ons land veroverde Raffaella Carrà destijds de oren van de luisteraars met ‘Scoppia, scoppia mi sco’, het oorwormrefrein van haar wereldbekende hit. In 2011 scoorde ze ook nog even met ‘Far l’Amore’. Daarnaast maakte de Nederlandse vrouwengroep Luv’ een eigen variant van ‘A Far L’amore Comincia Tu’: het nummer ‘Don Juanita De Carnaval’.

Raffaela Carrà, op 18 juni 1943 in Rimini geboren als Raffaella Pelloni, was naast Italië ook populair in Spanje en Zuid-Amerika. Ze acteerde in een dozijn films tussen 1960 en 1970, onder meer in ‘Von Ryan’s Express’ uit 1965 met Frank Sinatra. In Italië presenteerde ze vanaf de jaren ‘70 tal van populaire tv-shows zoals ‘Pronto...Raffaella?’ en ‘Domenica In.’ In 2014 was ze ook nog heel even te zien in ‘The Voice Italy’.