90's-popgroep Steps wijst dikbetaald optreden af in Dubai door ‘geen seksualiteit’-clausule: “Afschuwelijke wetten”

Steps zou vet betaald worden voor hun optreden in Dubai, maar daar bedankten alle bandleden unaniem voor. In een clausule in hun contract werd hen verboden over hun seksualiteit te praten. Ian ‘H’ Watkins, die op mannen valt, veroordeelde het land dat strenge wetten voert tegen homoseksualiteit. “Het is een land waar veel onderdrukking is, waar de LGBTQ+-gemeenschap afschuwelijk wordt behandeld”, zei hij tijdens een interview op Chippenham Pride. “In het contract stond ‘geen melding gemaakt van seksualiteit’, dat stoorde me echt. Ik ben nu op een punt in mijn leven waar mijn waarden en normen belangrijker zijn dan optreden in Dubai voor een smak geld.”