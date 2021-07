48 uur in het spoor van Belle Perez: "Mogen zingen op iemands mooiste dag, een héél grote eer"

Celebrities Ed Sheeran wil naar het Songfesti­val: “Ik kijk elk jaar”

30 juni De voorbije paar jaar deden de Britten het niet zo goed op het Eurovisiesongfestival. In tegendeel, dit jaar eindigden ze zelfs op de laatste plaats met 0 punten. Misschien dat daar binnenkort wel verandering in komt, want niemand minder dan Ed Sheeran (30) heeft zin om deel te nemen aan het liedjesfestijn.