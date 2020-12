40 jaar geleden werd John Lennon vermoord: was hij maar een hamburger gaan eten

Muziek Songfesti­val­or­ga­ni­sa­tie: “Nog te vroeg iets te zeggen over publiek”

7 december De organisatie van het Eurovisiesongfestival vindt het nog te vroeg om te kunnen zeggen of het evenement in mei met publiek kan plaatsvinden. Dat testevenementen in januari noodzakelijk zijn voor dat scenario, is een te voorbarige conclusie. "Testevenementen zouden zeer waardevol zijn, maar het is te vroeg om iets te zeggen over publiek in de zaal", zegt een woordvoerder van de organisatie tegen het ANP.