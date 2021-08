“4 afzonderlijke evenementen met elk hun eigen muzikale invulling”: organisatie van Pukkelpop komt met alternatief evenement

Plaats voor 1.500 muziekfans

Voor het evenement zijn er enkel dagtickets te koop. Deze kosten 35 euro per stuk en gaan vanaf 13 uur officieel in verkoop. Plaatsen voor Pukkelpopkwartier zijn wel beperkt, want in totaal is er plaats voor zo’n 1.500 muziekliefhebbers. Deze laatste moeten bovendien in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket. Wie niet over de nodige documenten beschikt, komt het terrein niet op. Je ter plaatse laten testen, is ook niet mogelijk.