32-jarige Mustii gaat in 2024 voor ons land naar het Songfestival

Mustii zal ons land volgend jaar gaan vertegenwoordigen in Malmö, Zweden. De 32-jarige singer-songrwiter bracht al twee albums uit (‘21st century boy’ en ‘It’s happening now’) en speelde al op Les Ardentes en Les Nuits Botaniques. Op de D6bels Music Awards werd hij gekroond tot ‘Revelatie van het jaar’. Thomas Mustin is ook bekend als acteur. Hij speelde al mee in ‘La trêve’, die te zien is op Netflix, en in de Franse film ‘Je voulais juste rentrer chez moi’. Ook was hij jurylid in ‘Drag Race Belgium’.